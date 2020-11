Tragedia w Kielcach przy ulicy Zapolskiej. Mężczyzna spadł z dachu wieżowca. Mimo rozpoczętej reanimacji nie udało się go uratować.

Wypadek w Kielcach, w bloku przy ulicy Zapolskiej. Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 12.30. Wynikało z niego, że mężczyzna miał skoczyć z 8-piętrowego wieżowca.

Kielce. Mężczyzna spadł z dachu wieżowca. Nie przeżył

Na miejsce przybyła policja i służby medyczne. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci ustalili, że denat to 34-letni mieszkaniec miasta - przekazał oficer prasowy KMP w Kielcach mł. asp. Karol Macek.

- Pierwsze czynności wykonane bezpośrednio po zdarzeniu wstępnie wykluczyły, by do jego śmierci przyczyniły się inne osoby. Śledczy wykonali na miejscu czynności procesowe - oględziny z udziałem prokuratora, przesłuchali świadków zdarzenia. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - poinformował policjant.

To już drugi przypadek upadku z wieżowca w ciągu miesiąca w Kielcach.

RadioZET.pl