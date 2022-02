Kilkutygodniowe niemowlę w oknie życia. "Wyglądało na zadbane"

Niemowlę w oknie życia przy Najświętszej Maryi Panny w Kielcach znaleziono w sobotę, 19 lutego. Znalezionym dzieckiem okazał się chłopczyk.

Jak powiedział PAP ks. Krzysztof Banasik, zastępca dyrektora kieleckiej Caritas, siostry Nazaretanki, które mieszkają obok Caritas, usłyszały alarm, który załącza się po otwarciu okna.

Kielce. Niemowlę znalezione w oknie życia. "Wyglądało na zadbane"

Wcześniej zdarzały się sytuację, że we wspomnianym oknie pozostawiane były dziecięce ubranka czy artykuły do pielęgnacji niemowląt. – Tym razem okazało się, że w oknie jest kilkutygodniowy chłopczyk – powiedział ks. Banasik.

Zgodnie z procedurą siostry zakonne powiadomiły pogotowie i policję. – Dziecko wyglądało na zadbane i w dobrym stanie zdrowia. Pozostawiono je z podręcznymi artykułami do pielęgnacji niemowląt. Chłopca zabrano do szpitala na szczegółowe badania. W dalszej kolejności chłopiec zostanie skierowany do rodzinnego pogotowia opiekuńczego, a stamtąd zapewne trafi do rodziny adopcyjnej – dodał ks. Banasik.

To trzecie dziecko pozostawione w kieleckim Oknie Życia od początku jego powstania w 2009 r.

