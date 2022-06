Nawet kilka miesięcy opóźnienia może mieć przeciwpowodziowa inwestycja w gdańskiej dzielnicy Olszynka. Bo, jak ustalił reporter Radia ZET Maciej Bąk, dopiero po blisko 10 miesiącach postępowania Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zdecydował się nie wpisać do rejestru zabytków starej śluzy, która miała pójść do rozbiórki. Część prac stoi przez to w miejscu.