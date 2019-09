Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia seanse filmowe odbywały się w najpiękniejszych kinach letnich w Polsce. W Sopocie projekcje miały miejsce na najdłuższym drewnianym molo w Europie, a w Zakopanem na Kulturalnym Placu Niepodległości z widokiem na Tatry. We wszystkie wtorki i środy wakacji festiwal cumował na Mazurach. W Ekomarinie w Giżycku funkcjonowało unikatowe w skali europejskiej kino jachtowe, ponieważ filmy można było oglądać również z łodzi. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby. W tym roku publiczność festiwalowa licząca ponad 100 tys. widzów obejrzała ponad 40 tytułów filmowych, spędzając przed ekranami ponad 250 godzin.

Dziękuję widzom i gwiazdom filmowym za udział w 12. edycji najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Po raz kolejny pokazaliśmy, że kino to połączona energia twórców i publiczności. Dziękuję za uczestnictwo w seansach filmowych oraz spotkaniach z gwiazdami. To były wspaniałe filmowe wakacje. Bez Was to wszystko by się nie wydarzyło. Do zobaczenia za rok! – podsumowuje pomysłodawca i organizator festiwalu – Paweł Adamski.

Partnerzy festiwalu: Provident i AXA - zapewnili 62 dni bezpłatnych projekcji pod gwiazdami. Hitem tegorocznego repertuaru okazał się oscarowy „Green Book”, to właśnie na projekcji tego filmu padł rekord frekwencji. Serca publiczności skradły „Familijne wtorki” gromadzące przed ekranem całe rodziny oraz „Piątki ze Storytel” prezentujące najciekawsze adaptacje filmowe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też „Kobiece niedziele z Providentem”, podczas których na ekranie królowały charyzmatyczne aktorki. Publiczność zobaczyła filmy pokazywane na największych międzynarodowych festiwalach, a także najciekawsze polskie produkcje ostatnich lat.

Świat finansów opisują twarde dane i liczby. Dla nas, co podkreślamy od dawna, liczby mają jednak zupełnie inny wymiar, jeśli popatrzymy na nie przez pryzmat spełnionych marzeń i emocji, jakie im towarzyszą. 100 000 widzów to 100 000 miłych chwil i zrealizowanych planów na filmowy wieczór. My, jako Provident Polska, jesteśmy dumni, że wspólnie z marką AXA jesteśmy partnerem tak wielkiego wydarzenia kulturalnego, a tak wiele osób wpisało nasz festiwal w swoje wakacyjne plany - powiedziała Agnieszka Kłos, Prezes Provident Polska.

Uczestnicy festiwalu Kino Letnie Sopot – Zakopane, jako pierwsi widzowie w Polsce mogli zobaczyć fotosy z planu filmu „Piłsudski”, który w kinach pojawi się dopiero 13 września. Plenerową wystawę „Piłsudski” otworzył w Sopocie odtwórca roli marszałka Borys Szyc. Po dwutygodniowej obecności nad morzem wystawa przejechała przez całą Polską, aby mogli się nią cieszyć kinomani z Zakopanego.

Dzięki zaangażowaniu Provident i AXA wyjątkowe miejsce wśród festiwalowych wydarzeń zajęło spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą związane z głośną premierą „Pewnego razu… w Hollywood”. Odtwórca roli Romana Polańskiego w giżyckim kinie Nowa Fala po raz pierwszy ze szczegółami opowiedział o kulisach współpracy z Quentinem Tarantino.

W tym roku do grona festiwalowych partnerów dołączyła marka Storytel, z którą festiwal przygotował szereg interesujących atrakcji. Były to ożywione „mówiące obrazy” Jana Matejki i Henryka Siemiradzkiego prezentowane na półpiętrze Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz weekendowe strefy Storytel dla dzieci zarówno w Sopocie, jak i w Zakopanem. Najmłodsi festiwalowicze uczestniczyli też w wyjątkowym spotkaniu z Marią Seweryn. Aktorka na Placu Zdrojowym w Sopocie czytała dla nich „Basię” Zofii Staneckiej i opowiadała o swoich lekturach z dzieciństwa. Natomiast Zakopane odwiedził Przemysław Bluszcz – wybitny aktor, który swoim hipnotyzującym głosem czyta na platformie audiobookowej Storytel kryminały Raymonda Chandlera.

Na stronie www.kinoletnie.pl i kanale Youtube „Rozmawiam, bo lubię” do obejrzenia wszystkie spotkania zarejestrowane w trakcie trwania festiwalu. Na fanów kina czekają tam: Rafał Zawierucha, Tomasz Raczek, Andrzej Pągowski, Maria Seweryn, Borys Szyc oraz tegoroczny laureat festiwalowej nagrody, Diamentowego Klapsa Filmowego, Cezary Pazura w rozmowie z Katarzyną Figurą. Plan na filmowe wakacje został zrealizowany w 100%, co można sprawdzić pod hasłem Mam Plan na Kino Letnie na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce.

