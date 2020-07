Klasa disco-polo – zwana estradową - w Michałowie na Podlasiu ruszy od września. Obecnie trwa rekrutacja. Jak informuje Zespół Promocji Michałowa, zebrało się aż 27 chętnych by rozpocząć naukę w tym kierunku.

"Jeszcze kilka miesięcy temu zespołowi Szkół w Michałowie groziła likwidacja z powodu braku chętnych do nauki. I wówczas pojawił się pomysł na ratowanie szkoły poprzez powołanie klasy estradowej i nazwanie szkoły Szkołą Disco Polo. To, co jeszcze zimą wydawało się mrzonką i budziło niedowierzanie, powoli staje się faktem. Są chętni do podjęcia nauki w Szkole Disco-Polo w Michałowie, w klasie estradowej. Od września więc szkoła rusza pełną parą" – czytamy w przesłanej notatce prasowej.

Dokumenty do szkoły złożyło 27 uczniów, co oznacza, że na pewno uruchomimy jedną klasę. Jesteśmy z tego zadowoleni. Widać, że pomysł chwycił

– powiedział zastępca burmistrza Michałowa Konrad Sikora.

Klasa disco-polo zachęciła nie tylko mieszkańców samego Michałowa. Według władz miasta, zapisali się do niej również mieszkańcy pobliskich gmin. Od września będą mogli zakwaterować się w internacie, który mieści się niedaleko szkoły. Chętnych do zamieszkania tam jest już dziesięcioro.

Jak szkoła górnicza, to na Śląsku, jak morska to na Wybrzeżu, a jak mówimy o muzyce disco-polo to u nas na Podlasi

- mówił wcześniej burmistrz Michałowa Marek Nazarko.

Klasa disco-polo na Podlasiu. Jakich przedmiotów będą się uczyć przyszli artyści estradowi?

Jak się dowiadujemy, profil klasy disco-polo w programie – oprócz przedmiotów podstawowych – zawiera rozszerzenie historii muzyki, WOS-u i języka angielskiego. Klasie estradowej gmina udostępniła również profesjonalne studio nagraniowe. Znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury. Nauczycielską pomoc zaś oferuje obecny od 3 lat na scenie disco-polo miejscowy zespół "Jobery".

Konferansjerka, didżejka, technika sceniczna, studyjna, co chcesz zrobić z muzyką estradową, możesz nauczyć się u nas

- zapewniał jeden z członków zespołu Jobery. Uczniowie również w ramach zajęć dodatkowych będą uczestniczyć w spotkaniach z gwiazdami tego nurtu. Swój czynny udział zapowiedział już Marcin Miller z zespołu Boys.

"By jeszcze bardziej wydała się atrakcyjna Szkoła Disco Polo i miała dobre warunki do nauki radni, na ostatniej, 24 czerwca sesji, podjęli uchwałę by 150 tys. zł z budżetu gminy przeznaczyć na zakup nowego profesjonalnego sprzętu muzycznego i 50 tys. zł na obozy szkoleniowe dla młodzieży. Gmina nie chce poprzestać tylko na szkole. Zamierza wybudować całe centrum disco polo z halą widowiskowo-sportową i muzeum, ale na to musi pozyskać pieniądze z zewnątrz" – czytamy w komunikacie zespołu promocji miasta.

