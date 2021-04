Posłanka KO Klaudia Jachira zaapelowała z mównicy sejmowej do Władimira Putina o uwolnienie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Polityczka wykonała także specjalny gest, pokazując serce. "Aleksiej, to dla Ciebie" - powiedziała.

Aleksiej Nawalny prowadzi głodówkę od końca marca br. Jego adwokaci powiadomili, że obecnie opozycjonista jest w szpitalu w zakładzie karnym w obwodzie włodzimierskim. Nawalny znajduje się w pojedynczej sali, otrzymuje kroplówki z glukozą.

Opozycjonista, który w sierpniu zeszłego roku padł ofiarą otrucia, od pierwszych dni marca znajdował się w kolonii karnej w Pokrowie, gdzie miał odbywać wyrok pozbawienia wolności. Wkrótce przekazał, że ma problemy ze zdrowiem - odczuwa bóle kręgosłupa i drętwienie prawej nogi, i że jest pozbawiany snu. Dolegliwości się pogłębiły i Nawalny zaczął tracić czucie w kończynach.

Aleksiej Nawalny w bardzo ciężkim stanie. "Ma trudności żeby usiąść lub mówić"

Adwokatka Aleksieja Nawalnego - Olga Michajłowa, poinformowała we wtorek, że rosyjski opozycjonista nie otrzymuje pomocy medycznej w kolonii karnej we Włodzimierzu, dokąd została przeniesiony i jest bardzo osłabiony. Lekarze Nawalnego nie zostali do niego dopuszczeni.

Opozycjonista jest tak osłabiony, że "ma trudności z tym, żeby usiąść lub mówić" - powiedziała Michajłowa i poinformowała, że apeluje o "przeniesienie go szpitala cywilnego".

Współpracownik Nawalnego, Leonid Wołkow ocenił, że został on przeniesiony "do obozu koncentracyjnego i obozu tortur, a nie do szpitala". Matka opozycjonisty, Ludmiła, napisała na Instagramie, że nowa kolonia karna, w której znalazł się jej syn "jest gorsza od poprzedniej".

Klaudia Jachira do Władimira Putina: Uwolnij Nawalnego! Wideo

Amnesty International ocenia, że transfer chorego Nawalnego do nowej kolonii jest "karą, która ma uchodzić za pomoc medyczną", ponieważ rosyjskie władze przygotowują się do "karmienia go siłą, aby złamać jego strajk głodowy i jeszcze bardziej go ukarać".

Podczas debaty w polskim Sejmie posłanka KO zwróciła się do Władimira Putina o uwolnienie Nawalnego. Wykonała przy tym specjalny gest. – Na koniec chciałam się zwrócić na Wschód, tam gdzie z niepokojem patrzą się teraz obywatele wolnego świata – zapowiedziała.

"Putin, uwolnij Nawalnego! Aleksiej, to dla Ciebie" - powiedziała Jachira.

RadioZET.pl/ PAP/ Twitter