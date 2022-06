Klaudia Jarnecka nie żyje. To jej zwłoki odnaleziono na mokradłach pod Słońskiem

Klaudia Jarnecka zaginęła 21 października 2021 roku. W połowie kwietnia br. "Gazeta Lubuska" poinformowała, że na mokradłach w okolicach Słońska znaleziono zwłoki. Po blisko dwóch miesiącach Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim potwierdziła, że ciało należy do zaginionej 20-latki. – Wciąż badamy okoliczności jej śmierci – powiedział prokurator Łukasz Gospodarek.

Klaudia Jarnecka nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań 20-latki

20-letnia Klaudia Jarnecka mieszkała w niemieckim Berlinie. W październiku ub. r. przyjechała do Polski i przebywała w Ługach Górzyckich k. Kostrzyna nad Odrą. Dzień przed zaginięciem wyjechała do Słońska.

Następnego dnia, 21 października, około godziny 17:55, ostatni raz zadzwoniła do rodziny. Po tej rozmowie jej telefon pozostawał nieaktywny. Matka zaginionej Klaudii wyznaczyła nagrodę w kwocie 20 tys. zł za pomoc w odnalezieniu córki. – Córeczko, wróć do domu. Czekam na ciebie. Jeśli to czytasz, odezwij się, tęsknię" – pisała na Facebooku.

RadioZET.pl/Gazeta Lubuska