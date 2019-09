9-letni chłopiec został brutalnie zaatakowany przez grupę nastolatków w pomorskim Klawkowie. Na jednym z opublikowanych w sieci nagrań widać, jak dziecko jest bite, kopane, popychane i wyzywane.

„Dawaj go! Dawaj go! Dobrze! Z lewej, z prawej!” – krzyczy, śmiejąc się jednocześnie, chłopiec nagrywający zdarzenie. Filmiki dzieci same udostępniły później w sieci. Te w błyskawicznym tempie obiegły internet. Część z nich została już usunięta.

- To jest niemożliwe, żeby tak się dzieci traktowały, nie mówię tam pchnięcie się albo coś, to jest inna rzecz, ale nie taki coś. Jakby go zabili, co by się stało? Kto by odpowiedział? Dziesięciu na jednego, przecież tam chłopaki są 14-15-letnie, a on dopiero ma 9 lat – mówiła w Radiu Weekend matka ofiary.

Najmłodszy napastnik z Klawkowa miał 10 lat

Wiadomo, że policja ustaliła już dane wszystkich agresywnych dzieci. To osiem osób w wieku od 10 do 13 lat. Do funkcjonariuszy trafiają w międzyczasie kolejne niepokojące nagrania. "Na jednym z filmików widać, że działo się to przy świetlicy wiejskiej, a uczestnikami były dzieci, które do placówki przychodzą" - mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Justyna Rząska, która spotkała się już z rodzicami nastolatków. Jak dodała, "rodzice są zdruzgotani zachowaniem dzieci, ale chcą wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji, także po to, by sprawa była przestrogą i w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji."

Nadzór nad sprawą przejął sąd rodzinny.

RadioZET.pl/weekendfm.pl/Policja