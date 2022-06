Pogoda w Polsce znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego. Z północnego zachodu przejściowo napływa chłodne powietrze polarne morskie. Nad Europą Zachodnią i Środkową dominuje klin wyżowy, nad pozostałą częścią kontynentu przeważają niże z układami frontów atmosferycznych.

Pogoda w środę w Polsce

Zachmurzenie w większości Polski będzie małe i umiarkowane. W niektórych północnych częściach Polski duże zachmurzenie. Na północnym wschodzie można spodziewać się burzy. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

Temperatura powietrza w Polsce będzie się wahać od 19 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morze i na Podhalu około 18 st. C. Najcieplej na południowym zachodzie do 25 st. C. Wiatr w całości Polski słaby bądź umiarkowany. Jedynie w miejscach, gdzie mogą wystąpić burze porywy wiatru osiągną do 60 km/h.

Pogoda w Polsce. Chłodna noc

W nocy zachmurzenie będzie takie samo jak w dzień, czyli małe bądź umiarkowane. Tylko na północnym wschodzie okresami duże i początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem na wschodzie silne zamglenia i krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Najniższa odczuwalna temperatura w nocy będzie wynosić 8 stopni a najwyższa 13. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie i południu z przewagą kierunków południowych.

