Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Gliwicach - ustalił reporter Radia ZET, Marcin Kubat. Na ten moment nie można przesłuchać ani lekarki, ani pacjentów czy pracowników szpitala, gdyż wszyscy są ograniczeni kwarantanną. Niewykluczone, że śledczy postawią jednak lekarce zarzut z kodeksu karnego – sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w czasie pandemii koronawirusa.

Grozi za to do trzech lat więzienia, ale jeśli działania zostaną uznane za świadome, i ktoś stracił zdrowie, wtedy przewidywana kara rośnie nawet do 12 lat.

Lekarce grozi też kara 5 tysięcy złotych za samo wyjście z domu podczas okresu kwarantanny.

Szpital w Knurowie: Lekarkę zakaził pacjent

Przypomnijmy - lecznica informowała w sieci, że lekarkę nocnej pomocy prawdopodobnie od jednego z pacjentów.

Przypuszczalnie pacjent ten mógł być pierwszym pacjentem z koronawirusem na terenie szpitala. Jego dane zostały przekazane Policji oraz Sanepidowi

- informował szpital na Facebooku.

Dziś lecznica jest już wstrzemięźliwa w temacie. „Z uwagi na dobro trwających postępowań prowadzonych przez policję i prokuraturę zaprzestajemy publicznego komentowania tej sprawy. Niezależnie od trwających postępowań po zakończeniu kwarantanny pani doktor zostanie poproszona przez władze szpitala o złożenie stosownych wyjaśnień

- oświadczenie szpitala na Facebooku.

