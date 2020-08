O wielkim szczęściu może mówić 33-latek z gminy Kock (woj. lubelskie), który nie powrócił do domu z sobotniego spaceru po lesie. Mężczyzna przechadzał się po terenie dawnej masarni, gdy nagle wpadł przez otwór do głębokiego na ok. 5 metrów zbiornika na nieczystości. Policjanci wraz ze strażakami odnaleźli otwór i wyciągnęli wychłodzonego mężczyznę za pomocą drabiny.