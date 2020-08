Kolczak zbrojny pojawił się na terenie Nadleśnictwa Oborniki w Wielkopolsce. To bardzo niebezpieczny pająk, a jego jad może wywołać nawet kilkutygodniowe zatrucie. Pracownicy leśniczówki byli zaskoczeni pojawieniem się pająka, bo na co dzień jest on rzadko spotykany w Polsce.