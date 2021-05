"Zaszczep się w majówkę" - z akcji rządu skorzystało ponad 41 tys. osób. Przyjęły one jednodawkowy preparat przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Od 1 do 3 maja mobilne punkty szczepień pojawiły się m.in. we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

Akcja szczepień także w długi weekend czerwcowy? Premier: rozważymy to

Mateusz Morawiecki został zapytany w piątek na konferencji prasowej w Całowaniu (woj. mazowieckie), czy w długi weekend czerwcowy zostanie powtórzona akcja szczepień plenerowych na wzór majowej akcji.

- Na ten moment nie ma (takiego planu - PAP), ale pytanie mnie zainspirowało. Zwrócę się z takim pytaniem do naszego zespołu sterującego Narodowym Programem Szczepień i do naszej Rady Medycznej, czy warto taką akcję powtórzyć. Jeśli tak, to ją oczywiście powtórzymy - odpowiedział premier dziennikarce TVP Info.

Na szczepienie podczas majówki nie było zapisów czy rejestracji. Wystarczyło się zgłosić z e-skierowaniem i poczekać na swoją kolej. Przed zastrzykiem pacjenci przechodzili standardową kwalifikację. Rządowe dane mówią, że łącznie zaszczepiono w tej formule 41 292 osoby.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP