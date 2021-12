Nowe obostrzenia bez konsultacji z Radą Medyczną. "Ruchy powinny być szybkie i zdecydowane"

- Kluczem do wprowadzenia jakichkolwiek rozsądnych obostrzeń jest sprawdzanie paszportu covidowego - mówi Radiu ZET prof. Jacek Wysocki, członek Rady Medycznej przy premierze. To kolejny członek Rady zdumiony zapowiadanymi przez rząd obostrzeniami.

Prof. Wysocki podkreśla w rozmowie z reporterką Radia ZET Danką Woźnicką, że nowe obostrzenia nie były konsultowane z Radą. Pytany, dlaczego termin obowiązkowych szczepień dla medyków, nauczycieli czy służb mundurowych wyznaczono akurat na 1 marca, odpowiada krótko: - Nie wiem. To jest niejasne. To trochę tak, że pali się nasz dom, a my planujemy budowę remizy. Te ruchy powinny być szybkie i zdecydowane - mówi.

Zdaniem prof. Wysockiego obowiązkowe szczepienia służby zdrowia powinny być przeprowadzone szybko i byłyby łatwe do zorganizowania, bo w tej grupie jest bardzo duży odsetek zaszczepionych. Profesor podkreśla w rozmowie z Radiem ZET, że nie jest jasne, co np. będzie mógł zrobić dyrektor szpitala, jeśli lekarz czy pielęgniarka nie zgodzi się na szczepienie.

Obostrzenia od 15 i 20 grudnia

Przypomnijmy, że w drugiej połowie grudnia będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia dot. m.in. szkół i limitów w sklepach. Nowe zasady minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej 7 grudnia. - Musimy podjąć decyzje bardziej radykalne. Konieczne jest zaostrzenie regulacji - mówił szef MZ.

Od 15 grudnia obowiązują nowe limity klientów w restauracjach i w hotelach, które zmienią się z 50 do 30 proc.

Od 15 grudnia obniżone zostaną limity do 30 proc. obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, kościołach; zwiększenie tego limitu może być tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę

Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia

Od 15 grudnia obowiązkowe będą testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy

Od 15 grudnia wszyscy, którzy wracają do Polski spoza strefy Schengen, będą musieli wykonać test na COVID-19 – PCR albo antygenowy

Od 15 grudnia zmniejsza się do 75 proc. limit osób w transporcie zbiorowym

Od 20 grudnia do 9 stycznia wraca nauka zdalna dla wszystkich uczniów

W sylwestra i Nowy Rok wprowadza się ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100, z wyłączeniem osób zaszczepionych

Z informacji Onetu wynika, że jeśli powyższe obostrzenia nie poprawią sytuacji, rząd może rozważyć wprowadzenie tzw. trzeciego pakietu obostrzeń. Ten miałby dotyczyć przede wszystkim osób niezaszczepionych.

Radio ZET/RadioZET.pl