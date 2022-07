Kolejne przypadki małpiej ospy w Polsce. Pacjenci wrócili z zagranicy

W Poznaniu, na oddziale zakaźnym szpitala miejskiego im. J. Strusia, przebywa obecnie czterech pacjentów zakażonych wirusem małpiej ospy. Troje z zarażonych to obywatele Polski, którzy wrócili z pobytu w Hiszpanii.

Obecnie na oddziale zakaźnym placówki hospitalizowanych jest czterech pacjentów, u których w ubiegłym tygodniu zdiagnozowano zakażenie wirusem małpiej ospy - przekazała rzeczniczka prasowa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu Zuzanna Pankros.

Małpia ospa w Wielkopolsce. Pacjenci wrócili z Hiszpanii

- To troje Polaków i jeden obywatel Stanów Zjednoczonych. Pacjenci są w dobrym stanie. Wszyscy mają te same objawy, tzn. nie mają podwyższonej temperatury, ale mają chorobową wysypkę - powiedziała. Pankros dodała, że zgodnie z wymogami resortu zdrowia chorzy są hospitalizowani i będą izolowani przez co najmniej 21 dni.

We wtorek Wiesława Kostuj, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, przekazała, że w Poznaniu zakażenie małpią ospą zdiagnozowano u trzech pacjentów. Po godz. 14 Kostuj potwierdziła, że chorobę zdiagnozowano łącznie u czterech osób - trzech w Poznaniu i jednej w Gnieźnie. - W tym momencie nie ma więcej przypadków zakażenia w województwie wielkopolskim - zapewniła.

Dodała, że trzech zakażonych obywateli Polski wróciło do kraju z Hiszpanii. Wszyscy pacjenci trafili do szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W sobotę badania laboratoryjne potwierdziły pierwszy przypadek małpiej ospy we Wrocławiu. Chory mężczyzna hospitalizowany jest na Oddziale Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Nie wiadomo, gdzie doszło do zakażenia.

Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy małpiej ospy – według Światowej Organizacji Zdrowia – ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.

Zgodnie z majową nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji wprowadzony został obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych na ospę małpią, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na tę chorobę. Jest obowiązek zgłaszania każdego przypadku.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Kiepel