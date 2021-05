Kolejni uczniowie wracają do szkoły. Ministerstwo edukacji publikuje wytyczne

Powrót do szkoły – na razie hybrydowo – staje się faktem dla kolejnych roczników. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 17 maja do szkół wraca liceum i klasy 4-8 szkół podstawowych. To uczniowie, którzy od 26 października uczyli się zdalnie. Opublikowano już dla nich nowe wytyczne.