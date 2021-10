Koronawirus wciąż nie odpuszcza. W piątek Ministerstwo Zdrowia odnotowało 2771 nowych przypadków zakażeń. To drugi najwyższy wskaźnik od maja i wzrost o 46 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. - Ta czwarta fala nabiera niestety impetu - mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polsat News.

Niepokoi także rosnąca liczba zgonów. W piątek MZ przekazało, że zmarło 49 osób: 21 z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 28 pacjentów. - To są liczby, które powinny dać nam do myślenia, szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione i wahają się, aby się zaszczepić. To ostatni dzwonek, byśmy uniknęli tej dużej czwartej fali - powiedział wiceszef resortu zdrowia. Jak dodał, martwi go również fakt, że pacjenci nie chcą się poddawać testom różnicującym, czy mają koronawirusa, czy inną infekcję.

Koronawirus. 61. proc. łóżek zajętych na Lubelszczyźnie. Będzie lockdown?

Kraskę zapytano, kiedy rząd zdecyduje o ewentualnych obostrzeniach i wymogach dotyczących szczepień. - My na bieżąco monitorujemy tę sytuację. W tych województwach, w których jest zdecydowanie mniej osób zaszczepionych, widzimy nie tylko zwiększoną liczbę nowych przypadków zakażenia, ale także zdecydowanie większe obłożenie łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 - powiedział.

Wiceminister wskazał trudną sytuację na Lubelszczyźnie. Tam w środę wystąpił najwyższy wskaźnik zakażeń w kraju (29,5 na 100 tys. osób). Z danych na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w środę w szpitalach na terenie Lubelszczyzny dostępnych było 817 łóżek dla pacjentów COVID-19, z czego 499 było zajętych, co stanowi 61 proc. - Oczywiście zwiększamy wolumeny tych łóżek - zapewnił Kraska.

Czy w takim razie rząd wprowadzi lockdown w części województw? - Wydaje mi się, że będziemy podchodzić do tej sytuacji lokalnie, punktowo, powiatami. Mamy dziś spotkanie ze wszystkimi wojewodami, będzie brał w nim udział także premier Mateusz Morawiecki. Odbędzie się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, na którym te decyzje będą zapadały - podsumował wiceminister zdrowia. Podkreślił, że na obecną chwilę MZ nie widzi konieczności wprowadzania nowych restrykcji, ale - jak dodał - "wszystko zależy od nas".

RadioZET.pl/Polsat News/PAP