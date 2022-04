Kolejny wybuch metanu w kopalni Pniówek. Poszkodowani ratownicy

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego poinformował, że w czwartek wieczorem doszło do kolejnego wybuchu w kopalni Pniówek. Poszkodowani zostali ratownicy. Nikt nie zginął, ranni trafią do szpitala na badania.

Do trzeciego wybuchu metanu w kopalni Pniówek miało dojść przed godz. 20. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Przypomnijmy, w kopalni od kilkudziesięciu godzin trwa akcja ratownicza po wybuchach metanu, które miały miejsce w środę po północy i nad ranem. Potwierdzona jest śmierć pięciu osób, sześć kolejnych jest w ciężkim stanie.

Trzeci wybuch w kopalni Pniówek. Nie ma ofiar

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej dyspozytor WUG, powołując się na dane z Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, między godz. 19.37, a 20.01 w rejonie akcji najprawdopodobniej doszło do kolejnego wybuchu. - Akurat ratownicy wycofywali się, wycofali się o własnych siłach. Lekarz, który jest tam w bazie, stwierdził, że ich stan jest dobry – zaznaczył.

Poszkodowani ratownicy zostaną odwiezieni do szpitala do szczegółowego zbadania. Dyspozytor WUG w pierwszych informacjach o zdarzeniu nie dysponował liczbą dotkniętych nim ratowników. Według źródeł zbliżonych do akcji było ich kilkunastu. Odnosząc się do przekazanych ram czasowych zdarzenia, dyspozytor WUG przyznał, że możliwe, że między godz. 19.37, a 20.01 mogło dojść np. do dwóch wybuchów.

W kopalni trwała akcja ratownicza zmierzająca do dotarcia do siedmiu zaginionych osób. Kilkunastu pracowników jest lżej rannych. Ratownicy pracują nad wentylacją wyrobisk prowadzących do miejsca, w którym mogą być poszkodowani. Do czwartkowego wieczora zmontowali przewód powietrzny na długości ok. 100 m z ok. 270 m chodnika przyścianowego.

- Ratownicy cały czas starają się dotrzeć do siedmiu pracowników znajdujących się kilometr pod ziemią w rejonie ściany N-6. Do tej pory w chodniku nadścianowym N-12 ratownicy zamontowali 100 metrów lutniociągu. Do skrzyżowania ze ścianą N-6 brakuje jeszcze około 170 metrów – podali jeszcze przed doniesieniami o kolejnym wybuchu przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy kopalnia.

RadioZET.pl/PAP