Napadł na sklep i zranił ekspedientkę nożem. 17-latek ukradł 120 zł

17-latek wszedł do sklepu, zranił ekspedientkę nożem i ukradł 120 zł. Mieszkaniec Koła (woj. wielkopolskie) został zatrzymany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do rozboju doszło w poniedziałek w Kole (Wielkopolska). 17-letni mieszkaniec tego miasta wszedł do jednego ze sklepów przy ul. Stary Rynek, zranił nożem ekspedientkę sklepu, ukradł około 120 zł, po czym uciekł.

Koło. 17-latek zatrzymany za rozbój. Napadł na ekspedientkę

Oficer prasowy kolskiej policji asp. Daniel Boła przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że około godz. 9.20 ubrany na czarno mężczyzna z maseczką na twarzy wszedł do jednego ze sklepów i zranił nożem rękę ekspedientki. Napastnik ukradł około 120 zł, po czym wybiegł ze sklepu i oddalił się w kierunku ulicy Pułaskiego.

Obrażenia ekspedientki okazały się niegroźne, kobieta została opatrzona na miejscu przez ekipę pogotowia ratunkowego. Tymczasem mundurowi dowiedzieli się, że sprawca rozboju ma przebywać na dworcu PKP w Kole i planuje ucieczkę. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w godzinach przedpołudniowych. Sprawcą okazał się 17-letni mieszkaniec Koła. - We wtorek przedstawiono mu zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia – poinformował policjant.

Dodał, że nastolatek będzie odpowiadał za swój czyn jak osoba dorosła. W momencie zatrzymania 17-latek był trzeźwy. Podejrzany nie był do tej pory karany. Śledczy złożyli do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu od trzech do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP/KPP Koło