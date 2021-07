Poszukiwany 21-latek nie żyje. Znaleziono ciało młodego mężczyzny

Trzech młodych mężczyzn weszło do wody, wyszło tylko dwóch. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 21-latka, który we wtorek kąpał się w Warcie i nie wyszedł na brzeg. Po trzech dniach poszukiwań znaleziono ciało mężczyzny.

Trzech mężczyzn we wtorek po południu weszło do Warty na wysokości miejscowości Mariampol w powiecie kolskim w Wielkopolsce. Jeden z nich, 21-letni mieszkaniec Gozdowa, nie wrócił na brzeg. - Około godziny 17:50 wpłynęło zgłoszenie, że mężczyzna wszedł do wody i nie wrócił. Rozpoczęliśmy akcję poszukiwawczą – informował wówczas w rozmowie z RadioZET.pl rzecznik PSP w Kole kpt. Jakub Lipiński.

Trzy dni później policja przekazała, że ciało 20-latka wyłowiono z wody około 1,5 km od miejsca, gdzie mężczyzna wszedł do rzeki. - Zwłoki decyzją Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Kole zostały zabezpieczone do dalszych czynności, które pozwolą na ustalenie przyczyny zgonu – podała policja.

Komenda Powiatowa Policji w Kole podziękowała również wszystkim jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariuszom Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, operatorom drona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a także ochotnikom biorącym udział w poszukiwaniach mężczyzny.

RadioZET.pl/PAP