Zabójstwo 16-latka w Kołobrzegu. Adrian W. usłyszał zarzuty

16-letni Sebastian J. został śmiertelnie dźgnięty nożem przy ulicy Rybackiej w Kołobrzegu. Wkrótce w budynku szkoły policja zatrzymała podejrzewanego o tę zbrodnię Adriana W. W środę 17-latek usłyszał zarzut i przyznał się do winy.

Do zabójstwa w Kołobrzegu doszło w poniedziałek około godziny 6 rano na klatce schodowej bloku przy ulicy Rybackiej. 16-letni Sebastian J., wychodząc na praktyki do Karlina, został dźgnięty nożem. Początkowo mówiło się o dwóch ciosach, teraz mowa już o sześciu ranach kłutych m.in. szyi i klatki piersiowej. Nastolatek zginął na miejscu. Jego ciało w kałuży krwi znalazła matka.

Poszukiwania napastnika trwały kilka godzin. Po południu służby przekazały, że w budynku szkoły zatrzymano 17-letniego Adriana W. podejrzanego o zabójstwo. Jak przekazali w środę przed południem śledczy, po dwóch godzinach przesłuchania Adrian W. usłyszał zarzut zabójstwa.

17-latek ma odpowiadać przed sądem jak dorosły. Grozi mu do 25 lat więzienia – nie dożywocie, bo w przypadku tak młodych osób nie dopuszcza go Kodeks Karny. Adrian W. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Adrian W. oskarżony o zabójstwo Sebastiana J. z Kołobrzegu

Prokuratura nie informuje o motywach zbrodni 17-latka. Z nieoficjalnych ustaleń wynika natomiast, że Adrian W. do niedawna przyjaźnił się z Sebastianem J. Śledczy zabezpieczyli już korespondencję sms-ową pomiędzy nastolatkami.

"Gazeta Kołobrzeska" dotarła też do screenów rozmów pomiędzy osobą, którą może być zatrzymany nastolatek i – prawdopodobnie – jego dziewczyną. „Jak zabiję człowieka, który zranił mnie w ch**, to będę złym człowiekiem?” – pytał w rozmowie chłopak. „Zabiję tę osobę, bo mam jej dość. Jestem chyba chory. Ale już nic mi nie pomoże” – pisał dalej.

Wkrótce ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Biegli sprawdzą, która z sześciu zadanych ran ran spowodowała śmierć nastolatka.

RadioZET.pl