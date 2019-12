Nowe fakty ws. zbrodni w Kołobrzegu. Adrian W. pójdzie do aresztu

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Nowe fakty ws. morderstwa w Kołobrzegu. Potwierdziły się również wcześniejsze nieoficjalnie informacje o tym, że Adrian W. znał swoją ofiarę.

Napastnik i ofiara znali się od lat

Obaj przyjaźnili się od lat, ale niedawno zamordowany Sebastian J. odciął się od kolegi – chciał zmienić szkołę i otoczenie. Adrianowi W. się to nie podobało.

Schował się na klatce schodowej i poczekał, aż 16-latek będzie wychodził z mieszkania do szkoły. Zadał mu 6 ciosów nożem, po czym wrócił do swojego domu. Tam, zatrzymała go policja. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Zbrodnia na klatce schodowej w Kołobrzegu

Do zabójstwa w Kołobrzegu doszło w poniedziałek około godziny 6 rano na klatce schodowej bloku przy ulicy Rybackiej. Wstępne informacje mówią o tym, że 16-letni Sebastian J., uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych, został dwukrotnie dźgnięty nożem w okolice brzucha i szyi, gdy wychodził do szkoły. Nastolatek zginął na miejscu. Jego ciało w kałuży krwi znalazła matka.

RadioZET.pl/RadioZET/Miłosz Gocłowski