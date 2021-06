Kolonie dla dzieci prawie jak przed pandemią. Wiceszef MEiN zapowiada kontrole

Kolonie i obozy letnie dla dzieci i młodzieży już niedługo się rozpoczną. Zainteresowanie przypomina to sprzed pandemii. - Do bazy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży wpływa podobna, choć jeszcze trochę mniejsza liczba zgłoszeń od organizatorów tego wypoczynku - powiedział w poniedziałek w Białymstoku wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Jak dodał, aby zachować bezpieczeństwo, planowane są kontrole.

Kolonie i obozy letnie 2021 dla dzieci i młodzieży rozpoczną się już lada chwila. W Podlaskim Kuratorium Oświaty podpisano umowy z przedstawicielami podmiotów, które wyłoniono w konkursie na organizację i wsparcie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w regionie. Podpisano je np. z ZHP, Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos czy Krajowym Towarzystwem Autyzmu.

Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski przypomniał, że wypoczynek odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. - Obowiązują obostrzenia i ograniczenia, np. limity miejsc, zachowanie odległości w transporcie zorganizowanym - dodał.

Ale na szczęście, podobnie jak w roku ubiegłym, udało się [...] doprowadzić do tego, aby ten zorganizowany wypoczynek mógł być realizowany w kraju i za granicą. W całym kraju rejestrujemy również te instytucje, te organizacje, które organizują zorganizowany wyjazd. W skali całego kraju w tej bazie wypoczynku, która powstaje poprzez zgłoszenia za pośrednictwem kuratorów, mamy kilka tysięcy zgłoszeń. Wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski

Wiceminister zaznaczył, że to jeszcze trochę mniej niż przed pandemią. - To nas cieszy, to znaczy, że szczepienia, to większe bezpieczeństwo epidemiczne powoduje, że także ludzie myślą o innych sprawach, o wyjazdach, a i instytucje, organizacje zajmujące się organizacją wypoczynku, bez problemu radzą sobie z tymi wytycznymi - dodał Piontkowski. Ocenił, że wydaje się, że wakacje będą pod względem wypoczynku prawie normalne, bo ograniczenia są stosunkowo niewielkie, a organizatorzy wypoczynku mają ubiegłoroczne doświadczenia.

Większość zgłoszeń do bazy dotyczy wypoczynku w Polsce. W Podlaskiem do kuratorium jest zgłoszonych 336 wniosków ws. organizacji letniego wypoczynku i jest to liczba zbliżona do sytuacji przed pandemią - poinformowała kurator oświaty Beata Pietruszka. - Wracamy do tej sytuacji (sprzed pandemii-red.). W zeszłym rok było to mniej - mówiła kurator. Dodała, że wnioski są weryfikowane. Podkreśliła, że każda forma wypoczynku, która nie jest ujęta w bazie, jest nielegalna.

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży w 2021 roku. Będą kontrole

Aby wypoczynek był bezpieczny, planowane są kontrole. - Z góry kuratorium będzie na swoim terenie kontrolowało około 20 proc. miejsc, w których jest organizowany wypoczynek, a jeżeli będą jakieś zgłoszenia, oczywiście także dodatkowe kontrole - zapowiedział wiceszef MEiN.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że cieszy wszystkich, że sytuacja epidemiczna pozwala - choć wciąż obowiązują rygory - na organizowanie wypoczynku. Podkreślił, że to ważne i potrzebne pod względem społecznym, bo długa izolacja spowodowana pandemią nie służy relacjom i jest potrzeba kontaktów młodych z rówieśnikami, by mogli wspólnie spędzać czas.

Łącznie w Podlaskiem z dofinansowanego wypoczynku w różnej formie ma skorzystać ok. 900 osób uczniów - podał Piontkowski. Np. dofinansowanie (w formie powierzenia organizacji i dofinansowania) dostaną TPD w Łomży i Suwałkach oraz Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, które zorganizują wypoczynek dla ok. 260 dzieci i młodzieży z rodzin o niższych dochodach, z rodzin zastępczych. Dzieci pojadą nad morze, w góry lub nad jezioro. Na ten cel przeznaczono 303 tys. zł.

Dyrektor Eleosu Marek Masalski poinformował, że na 10-dniowy wypoczynek do Pisza pojedzie 75 podopiecznych tej placówki. Dodał, że to ważne, bo w 2020 r. i ostatniej zimy takich obozów nie było, a dzieci zazwyczaj nie mają możliwości takich wyjazdów.

Pozostałe instytucje wybrane w konkursie na wsparcie organizacji wypoczynku dostaną łącznie 133 tys. zł dofinansowania. Np. Krajowe Towarzystwo Autyzmu zorganizuje kolonie i półkolonie dla 35 podopiecznych. Marcin Kruhlej z tego towarzystwa podkreślił, że to ważne dla tych dzieci, ale to też wsparcie dla ich rodzin.

