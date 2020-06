Strzelanina w miejscowości Komarno – donosi portal 24jgora.pl. Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, około godziny 20.00.

Na początku media podawały informację o śmierci tylko jednej osoby. Sprawa wciąż jest bardzo tajemnicza.

W miejscowości pod Jelenią Górą oddano strzały z broni palnej. Jak udało się na początku ustalić dziennikarzom, postrzelona została 59-letnia kobieta na terenie swojej posesji w Komarnie.

Pogotowie ratunkowe i policję wezwała sąsiadka kobiety, która zauważyła ją leżącą na podwórku w kałuży krwi. Kiedy na miejsce przyjechali ratownicy, natychmiast podjęli próbę reanimacji 59-latki. Niestety, była ona bezskuteczna. Postrzelona kobieta zmarła.

Strzelanina w miejscowości pod Jelenią Górą

Wrocławska "Gazeta Wyborcza" pisze jednak, że po jakimś czasie odkryto również zwłoki 71-latka – mężczyzna także miał ranę postrzałową. Obie sprawy połączono.

Kobietę w wieku 59 lat odnaleziono na terenie swojej posesji. Funkcjonariusze odkryli również zwłoki 71-latka

- powiedziała dziennikarzom "Wyborczej" podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Mężczyzna leżał martwy w swoim domu.

Jak wstępnie zakłada policja, 71-letni mężczyzna może mieć związek ze śmiercią kobiety. Obok jego ciała znaleziono rewolwer.

W miejscu wezwania po chwili rozpoczęła czynności prokuratura. Jak z kolei podaje Radio Wrocław, najprawdopodobniej jednak doszło do zbrodni i kobieta została zastrzelona przez kogoś z zewnątrz – to na razie nieoficjalne ustalenia. Ciała zostały przekazane do wykonania sekcji.

