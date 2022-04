W sieci na krótko pojawił się raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Z doniesień Onetu wynika, że dokument zawierał drastyczne i nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy prezydenckiego Tu-154 M, w tym fotografię przedstawiającą ciało Lecha Kaczyńskiego. Portal podkreśla, że zdjęcia "nie były w żaden sposób wyblurowane".

Obecnie strona internetowa podkomisji jest nieczynna. Możemy na niej znaleźć informację o treści: "Przepraszamy. Aktualnie trwają prace konserwacyjne. Zapraszamy wkrótce".

Komisja Macierewicza opublikowała zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej

"Zwróciliśmy się z pytaniami o tę sprawę do Antoniego Macierewicza oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Czekamy na odpowiedzi" - informuje Onet. Nie wiadomo, czy opublikowanie drastycznych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej było zamierzone, czy może doszło do poważnej wpadki.

- Przyczyną katastrofy smoleńskiej był "akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej" , a dowodem na nią wybuch w lewym skrzydle samolotu – powiedział w poniedziałek przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz (PiS), który przedstawił wyniki, do jakich doszła podkomisja.

Macierewicz podał, że podkomisja ustaliła, iż u większości ofiar wystąpiły obrażenia będące wynikiem eksplozji, których zróżnicowanie z innymi obrażeniami było możliwe już na etapie oględzin zwłok na miejscu zdarzenia.

- Całkowicie wykluczam hipotezę, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu. Była ona analizowana nie przez jeden zespół, a wiele równoległych. Byliśmy na miejscu, oglądaliśmy szczątki, analizowaliśmy. To nie jest tak, że nasi koledzy pojechali do Smoleńska i zaufali Rosjanom – powiedział Gość Radia ZET Maciej Lasek, pytany o raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

