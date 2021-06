Jak podkreślono, 30 proc. prowadzonych przez komisję spraw dotyczy właśnie duchownych, a do tej pory komisji przekazano akta jedynie w jednej sprawie. Szef komisji Błażej Kmieciak podkreślał, że kierowana przez niego instytucja jest "pierwszym w Polsce organem dedykowanym osobom skrzywdzonym przestępstwem pedofilii".

Komisja ds. pedofilii wysyła pismo do Watykanu. Chodzi o brak współpracy z polskimi biskupami

- Niestety – powtarzam to mocno - nie mamy dostępu do akt bardzo ważnych, do akt, które znajdują się zarówno w sądach kościelnych, jak i w instytucjach, którymi są kurie biskupie oraz arcybiskupie – powiedział.

Jak dodał, w lutym i marcu tego roku komisja wystąpiła do wszystkich polskich diecezji i biskupów ordynariuszy z wnioskiem o przekazanie komisji stosownych dokumentów dotyczących postępowań sądowo-kanonicznych, a także administracyjno-kanonicznych.

Było spotkanie, na którym zostaliśmy zapewnieni, że kierowane są różnego rodzaju wnioski […], że są analizy, które dążą do tego, byśmy otrzymali te dokumenty [...] Nie otrzymaliśmy tych dokumentów poza jednym przypadkiem. Dostaliśmy jedne akta z jednego sądu biskupiego. Błażej Kmieciak, przewodniczący komisji ds. pedofilii

Kmieciak zaznaczył przy tym, że 30 proc. spraw, które prowadzi komisja, dotyczy osób duchownych. - Musimy wyjaśnić i nazwać błędy wcześniejsze, które były popełniane. A niestety wiemy o tym – o czym świadczą chociażby decyzje Stolicy Apostolskiej w stosunku do niektórych polskich hierarchów - że pewne działania hierarchów były nie tylko niewystarczające, ale po prostu błędne, złe i doprowadzały do szkody i cierpienia ofiar – powiedział.

Podkreślił, że państwowa komisja ma pełne prawo do wglądu do akt spraw prowadzonych przez określone instytucje kościelne. W związku z tym, że w zdecydowanej większości nie zostały one przekazane, komisja postanowiła zwrócić się o informacje w tym zakresie do watykańskiej Kongregacji Nauk i Wiary.

Komisja ds. pedofilii. Kiedy powstała i ile prowadzi spraw?

Z informacji przekazanych na konferencji wynika, że państwowa komisja ds. pedofilii prowadzi obecnie 330 spraw indywidualnych osób. W 97 przypadkach jako sprawca została wskazana osoba duchowna. Z kolei 20 spraw komisja podjęła na podstawie informacji z przestrzeni publicznej, w tym z mediów.

Do prokuratury zostały też przekazane 132 zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub podejrzeniu ws. niedopełnienia obowiązku prawnego przez osoby, które mimo posiadanej wiedzy o krzywdzeniu małoletnich, nie zgłosiły tego organom ścigania.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października ub.r., od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18. Jego działania polegają na pomocy osobom indywidualnym, a także analizie i ocenie obecnych systemów pomocy poszkodowanym oraz karania sprawców. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada zeszłego roku.

RadioZET.pl/PAP