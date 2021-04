Komunie na powietrzu i z limitem osób. Minister zdrowia podał datę

Na konferencji prasowej, podczas której przedstawiono plan luzowania obostrzeń epidemicznych na maj, minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 15 maja wznowione zostanie obiektów sportowych na świeżym powietrzu. Tego samego dnia przywrócona zostanie możliwość organizowania imprez okolicznościowych, takich jak komunie czy wesela - z limitem do 25 osób, ale na świeżym powietrzu.

Komunie w reżimie sanitarnym na powietrzu. Minister zdrowia podał datę

Komunie będą mogły się odbywać, ale tylko na zewnątrz. Organizacja tego typu imprez będzie musiała się odbywać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego - wymagany jest limit do 25 osób, zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik. Regulacje są takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej.

Minister zdrowia został zapytany na konferencji prasowej o komunie organizowane 8 i 9 maja, czyli tydzień przed poluzowaniem obostrzeń w tym zakresie. Szef MZ odpowiedział, że trzeba liczyć się z tym, że będzie to tylko uroczystość kościelna, a nie uroczystość organizowana zgodnie z nowym harmonogramem.

Zwiększony za to został limit osób w kościołach. - Zwiększamy liczbę osób, które mogą uczestniczyć w tych uroczystościach kościelnych, bo limit osób przypadających na metr kwadratowy został zmniejszony; bo mamy teraz 1 osobę na 15 metrów kwadratowych, wcześniej ten standard to była 1 osoba na 20 metrów kwadratowych - odpowiedział Niedzielski.

Dodał, że od strony organizowania uroczystości, to od połowy maja mamy możliwość "dopuszczenia organizacji takiego przyjęcia na dworze, czyli w ramach ogródka i tutaj limit jest określony do 25 osób". - Jeśli chodzi o jakieś bardziej szczegółowe zasady dotyczące reżimu sanitarnego, to oczywiście w miarę możliwości zalecamy noszenie maseczki, szczególnie w kościele, czyli w pomieszczeniu wewnętrznym, bo to jest zgodne z tymi regułami, które zaprezentowaliśmy - mówił szef MZ.

