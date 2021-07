Ekostraż na Facebooku poinformowała o szczegółach interwencji na posesji w Miliczu. Dotyczyła ona konia, który leżał na boku od 2 dni i nie jest w stanie utrzymać się na własnych nogach dłużej niż 20 minut. "Stawy są obrzmiałe, obolałe, koń ma już nawet odleżyny" - relacjonowali.

Ciężko chore zwierzę zostało odebrane przez Ekostraż w trybie interwencyjnym i znalazło się pod opieką lekarza weterynarii. "Określił, że znajduje się on w stanie skrajnego cierpienia. Przednie nogi bolą konia tak bardzo, że nie ma możliwości przeprowadzenia podstawowych badań nóg. Koń jest mocno osłabiony, niereaktywny, z trudem - podtrzymywany - utrzymuje się na własnych obolałych nogach" - podkreślili. Leczenie konia będzie kosztować kilka tysięcy złotych, dlatego Ekostraż prosi o wsparcie zbiórki na ten cel.

Gucwiński: koń leży, co w tym dziwnego?

Według interweniującej Ekostraży koń należał do Antoniego Gucwińskiego, dyrektora wrocławskiego zoo w latach 1966-2006 oraz autora programów telewizyjnych o zwierzętach. "Sam Antoni Gucwiński twierdzi, że to nie są już jego konie. Przeczą temu właściciele terenu, którzy odkupili go od niego i przyjechali na miejsce. Oświadczyli, że Gucwiński sprzedał im teren, a koni nie chciał z miłości i przywiązania do nich. Smutne to przywiązanie i tak bardzo bolesne" - napisała Ekostraż. Ich zdaniem Gucwiński przyznał się do posiadania konia, ale jego zdaniem "kuleje on od dawna", ale nigdy nie był diagnozowany i leczony.

W rozmowie z "Faktem" Gucwiński wyjaśniał, że koń od dawna był w złej kondycji. - Narobili krzyku, że koń leży. A co w tym dziwnego, jak ma chore stawy. Wtargnęli w nocy, włamali się i o losie mojego konia zdecydowali ludzie, którzy nie mogli o tym decydować. Zabrali go do szpitala na drugą stronę Wrocławia i tam się dowiedzieli, że koń ma raka stawów. To się ciągnie kilka lat - mówił były dyr. wrocławskiego zoo. Dodał, że koń "przetrwał zimę i sobie odpoczywał".

Dawid Karaś z Ekostraży tłumaczył, że nie nagłaśnialiby tej sprawy, gdyby nie postawa pana Gucwińskiego. - Najpierw twierdził, że to nie jego koń, potem sam pojechał do weterynarza i mimo iż nie on był klientem, udzielono mu informacji o chorobach zwierzęcia. Wcześniej się tym nie interesował. Już raz była podobna sytuacja, gdy obiecał nam poprawę, bo rok temu zaniedbał kuca. W obu przypadkach to my płaciliśmy za leczenie - mówił w rozmowie z "Faktem".

Antoni Gucwiński został prawomocnie skazany w 2011 r. za wieloletnie znęcanie się nad niedźwiedziem brunatnym Mago. Warunki, w jakich zwierzę było przetrzymywane we wrocławskim zoo, ujawniła w 2006 r. Fundacja VIVA! Podkreślono wówczas, że Mago był trzymany "bez światła, wybiegu i możliwości przebywania w naturalnych dla niego pozycjach". Gucwiński i jego obrońcy tłumaczyli, że przez lata dyrektor próbował poprawić warunki życia niedźwiedzia

