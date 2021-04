Konferencja pełnomocnika ds. szczepień Michała Dworczyka, rzecznika rządu Piotra Müllera oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorza Cessaka dotyczyła kolejnych ustaleń dotyczących harmonogramu szczepień i dostaw szczepionek.

Dworczyk: Ruszają punkty szczepień drive-thru

Szef KPRM przypomniał, że w czwartek ruszają pierwsze punkty szczepień drive-thru. - Sukcesywnie – jestem przekonany, bo mamy takie sygnały z różnych regionów w Polsce - będą kolejne punkty działające uruchamiać szczepienia w tej formule, z czego bardzo się, oczywiście, cieszymy - zaznaczył minister.

Poinformował również, że "w poniedziałek ruszą w pilotażu punkty szczepień powszechnych". - Najpierw 16 punktów - w każdym województwie po jednym punkcie. Przypomnę, że to są punkty, w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tys. to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tys. takie punkty muszą mieć co najmniej 0,5 tys. dziennie szczepień wykonywanych - podkreślił.

"Nie mamy sygnałów, by pacjenci odmawiali przyjęcia szczepionki Johnson&Johnson"

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak podkreślił w czwartek, że na ten moment Europejska Agencja Leków nie wprowadza żadnych restrykcji dotyczących szczepionki Johnson & Johnson. Wskazywał, że korzyści płynące z użycia tej szczepionki w zapobieganiu Covid-19 przeważają nad ryzykiem skutków ubocznych.

Z kolei Michał Dworczyk wskazał, że czwartek jest pierwszym dniem, kiedy ta szczepionka jest używana w punktach szczepień. - Nie mamy sygnałów od punktów, żeby były jakieś problemy, tzn. żeby pacjenci odmawiali. Ale to są pierwsze dni, musimy zaczekać na pewno jakiś czas - mówił szef KPRM.

Pytany o to, czy przyjąłby szczepionkę AstraZeneki lub Johnson&Johnson Dworczyk oświadczył, że przyjmie taki preparat, jaki będzie dostępny w punkcie szczepień w terminie, jaki zostanie mu wyznaczony na zaszczepienie się. Minister podkreślił, że wszystkie dostępne w Polsce szczepionki są "dobre i chronią przed COVID-19".

W czwartek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 56-latków, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od poniedziałku 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. W czwartek może zapisywać się rocznik 1965 (56 lat). W piątek zrobi to rocznik 1966 (55 lat). Kalendarz na razie ustalono do 24 kwietnia, kiedy to rejestrować będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

