Konferencja Ministerstwa Edukacji. Powrót do szkół po wakacjach będzie inny

Ministerstwo Edukacji i Nauki zorganizowało w piątek konferencję prasową, na której poinformowano o planach MEiN przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22. - Przygotowujemy się do stacjonarnego powrotu dzieci do szkół - podkreślała wiceminister edukacji Marzena Machałek. W sierpniu do placówek mają trafić nowe wytyczne i środki bezpieczeństwa.

Konferencja prasowa zorganizowana w piątek przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczyła powrotu do szkół we wrześniu. Przypomnijmy, że według rządzących rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się bez przeszkód i raczej stacjonarnie, choć pod uwagę brane są warianty wprowadzenia nauki częściowo zdalnej i hybrydowej, gdyby faktycznie doszło do znacznego wzrostu zakażeń w naszym kraju. Obecnie MEiN, MZ i GIS wciąż pracują nad nowymi wytycznymi dot. zasad sanitarnych w szkołach.

Podczas piątkowej konferencji prasowej wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Tomasz Rzymkowski (Przemysław Czarnek przebywa obecnie na urlopie) zapowiedzieli, że 2 sierpnia do szkół trafią wytyczne, w ramach których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach od września. Później, po 20 sierpnia, MEiN ma dostarczyć do placówek termometry bezdotykowe i specjalne pakiety edukacyjne. Będą to filmiki na temat szczepień i bezpieczeństwa w szkołach, scenariusze lekcji i zajęć, poradniki dot. bezpieczeństwa nie tylko zdrowotnego.

- W ramach współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych dokonany będzie zakup środków bezpieczeństwa na co najmniej 100 mln zł - mówiła Machałek. - Praktycznie wszystkie szkoły, placówki i przedszkola, które zgłoszą zapotrzebowanie otrzymają tzw. stacje dezynfekujące z funkcją do mierzenia temperatury oraz środki ochrony osobistej - dodała.

Jak podkreślała, MEiN "nie myśli tylko o bezpieczeństwie zdrowotnym w szkołach, ale także o bezpieczeństwie psychologicznym". Dlatego resort chce przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologicznej.

