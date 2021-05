Od 17 maja rząd skróci odstęp między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Będzie on wynosił 35 dni w przypadku zarówno preparatu Pfizer, jak i Moderna i AstraZeneca - poinformował Michał Dworczyk

Również ozdrowieńcy będą szczepieni szybciej - już 30 dni od daty uzyskania dodatniego testu na koronawirusa - dodał szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień

W tym tygodniu zapadnie decyzja ws. szczepień dla 16-17-latków - poinformował Dworczyk

Od końca grudnia wykonano w Polsce ponad 14 mln szczepień, z czego 10 mln osób przyjęło pierwszą dawkę. W pełni zaszczepionych jest już prawie 4 mln obywateli

Konferencja prasowa Michała Dworczyka - szefa Kancelarii Premiera oraz pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień - odbyła się poniedziałek o godz. 12. Ministrowi towarzyszyli wiceszefowa resortu zdrowia Anna Goławska oraz prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Będą krótsze odstępy między dawkami szczepionek

- W związku ze stanowiskiem Rady Medycznej, które zostało podjęte ostatnio, my podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki - powiedział Dworczyk. Przypomniał, że do tej pory ten okres odpowiednio dla preparatów dwudawkowych Moderny i Pfizer wynosił 42 dni, a dla AstraZeneki - 82 dni. Teraz ten okres będzie zmniejszony do 5 tygodni, czyli do 35 dni.

Podkreślił też, że ta zmiana wejdzie w życie od 17 maja. - My musimy, wykonując szczepienia, myśleć o tym, jakie mamy zagwarantowane dostawy, bo musimy zapewnić każdemu pacjentowi drugą dawkę. Dlatego ta zmiana wchodzi w życie dopiero za tydzień, czyli za siedem dni - zaznaczył minister.

Szef KPRM także poinformował o planowanych zmianach dotyczących szczepień ozdrowieńców. Przypomniał, że do tej pory były one możliwe po 90 dniach od uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

- Dzisiaj szczepienia ozdrowieńców po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Jest to związane z dynamiką szczepień, zachęcaniem wszystkich do zaszczepienia się i z dostawami szczepionek, które mamy zapewnione od producentów. Możemy sobie na to dzisiaj pozwolić - powiedział Dworczyk.

Dworczyk: w tym tygodniu decyzja ws. szczepień 16- i 17-latków

Dworczyk pytany był również o to, dlaczego od niedzieli rejestrować na szczepienie mogą się tylko osoby, które ukończyły faktycznie 18 lat (rocznik 2003) i starsze, a nie cały rocznik 2003, jak wcześniej zapowiadano. Szef KPRM odpowiedział, że wynikało to z interpretacji obowiązujących przepisów.

Dodał równocześnie, że w tym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie szczepień osób w wieku 16 i 17 lat. Zmiana - jak zaznaczył - będzie korzystna. - W tym tygodniu podejmiemy i zakomunikujemy decyzje dotyczące również osób w wieku 16 i 17 lat. Wtedy ta sytuacja ulegnie kolejny raz zmianie, ale myślę, że to będzie zmiana korzystna. Zaczekajmy na te decyzje - powiedział.

Szczepienia przeciw Covid-19 - najnowsze dane

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w naszym kraju od końca grudnia ubiegłego roku - jak dotąd wykonano ponad 14 mln szczepień, z czego prawie 10,4 mln pierwszą dawką – podał w poniedziałek Michał Dworczyk.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest prawie 3,7 mln osób.

