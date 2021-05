Konferencja ministra Dworczyka 19 maja na żywo

Konferencja ministra Michała Dworczyka i zastępcy dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie dr. Artura Zaczyńskiego odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:15. Konferencję będziemy transmitować na żywo.

Kiedy paszporty covidowe w Polsce?

Michał Dworczyk na konferencji prasowej najprawdopodobniej poruszy temat paszportów covidowych. Jest to specjalny system przygotowywany przez Komisję Europejską. Finalnie taki system ma umożliwić zaszczepionym swobodne podróżowanie po krajach UE.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział we wtorek w wywiadzie dla Radia ZET, że Polska dołączy do systemu paszportów covidowych najprawdopodobniej 20 maja. Michał Dworczyk na konferencji w środę może zdradzić więcej szczegółów na ten temat.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Michał Dworczyk prawdopodobnie odpowie na pytania dotyczące kampanii profrekwencyjnych, które mają zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19.

– Przewidziane będą dodatkowe środki na kampanie profrekwencyjne na poziomie samorządowym – zadeklarował Dworczyk cytowany przez PAP.

Koordynator rządowego programu szczepień dodał, że mniejsze zainteresowanie szczepieniami jest widoczne wśród nastolatków w wieku 16 i 17 lat. Zapisy dla młodzieży z tej grupy wiekowej ruszyły w poniedziałek.

– Jest wyraźnie mniejsze zainteresowanie niż wcześniejszych roczników. Będziemy nad tym pracować, realizując kampanię profrekwencyjną – zadeklarował Dworczyk.

Szef KPRM podał w środę najnowsze dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Dworczyk poinformował, że 74 proc. Polaków powyżej 70. roku życia zaszczepiło się pierwszą dawką lub zarejestrowało na szczepienie pierwszą dawką, które nastąpi w najbliższych tygodniach. "Te statyki w grupie 70-79 lat są lepsze niż w grupie 80-89" - dodał.

Przekazał ponadto, że do tej pory 48 proc. osób pełnoletnich zarejestrowało się lub zaszczepiło się pierwszą dawką. Dworczyk powtórzył, że teraz przechodzimy z czasów, gdzie największym wyzwaniem był dostęp do szczepionek, do okresu, gdzie najważniejsze będzie przekonywanie Polaków do szczepień. Pytany, czy jednym z ułatwień będzie to, że każdy, kto zaszczepił się poza miejscem zamieszkania - mógł się teraz zaszczepić w swojej miejscowości, odpowiedział, że jest to jeden z pomysłów na zachętę.

Wygaszanie szpitali tymczasowych

Konferencja prasowa Michała Dworczyka odbędzie się na Stadionie Narodowym. Szefowi KPRM będzie towarzyszył szef mieszczącego się tam szpitala tymczasowego dr Artur Zaczyński. Na konferencji mogą paść pytania o zapowiadane wygaszanie takich placówek. Ministerstwo Zdrowia planuje ich stopniową likwidację w maju. Docelowo w każdym województwie działać będzie jeden szpital tymczasowy, z wyjątkiem Mazowsza, w którym będzie ich więcej.

RadioZET.pl