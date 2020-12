Szef MEN o zmianach na egzaminach. Nie będzie obowiązkowej matury ustnej

Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i maturze. W 2021 roku nie będzie obowiązkowego egzaminu ustnego. Konferencję szefa MEN relacjonowaliśmy dla was na RadioZET.pl.

Przemysław Czarnek, szef MEN, na konferencji prasowej z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, poinformował o planowanych zmianach na maturze i egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku. Minister edukacji w środę podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Matura, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie przeprowadzona tylko w części pisemnej. Podano także, że nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Wśród przykładowych zmian wymieniono, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty: z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza; z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych); z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

W przypadku egzaminu maturalnego: z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów; z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

- Zgodnie z zapowiedzią podpisałem właśnie rozporządzenie dotyczące zmian na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. Wszystko robimy w sposób wcześniej zaplanowany i zakomunikowany państwu - wszystko zgodnie z terminarzem, który został wcześniej nakreślony - powiedział Czarnek.

Konferencja prasowa ministra edukacji 16.12 na żywo. Matura i egzamin ósmoklasisty

- Dziś zostanie podpisane przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka rozporządzenie dotyczące formuły egzaminu ósmoklasisty i matur oraz wymagań egzaminacyjnych, jakie będą obowiązywały wiosną - poinformował w środę wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Kopeć przedstawiał na posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu informację na temat zdalnego nauczania w szkołach.

Wiceminister przypomniał, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny mają być przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Jak wyjaśnił, zapowiedziana zmiana wynika z analizy wyników tegorocznych egzaminów.

Mówił też o zapowiedzianych egzaminach próbnych. Zaznaczył, że ich formuła, to czy odbędą się w szkole, czy tak jak wiosną tego roku uczniowie rozwiązywali arkusze w domu - będzie warunkowana sytuacją epidemiczną. - Na razie nie ma planów, by egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, które są planowane na maj, przesuwać; podobnie egzaminów zawodowych, czy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, których część odbędzie się w styczniu, a część w czerwcu - zaznaczył Kopeć.

Przypomnijmy, szef MEN już w listopadzie zapowiedział zmiany w państwowych egzaminach w 2021 roku. Wymagany zakres wiedzy ma być ograniczony o 20-30 proc., na razie zachowana zostanie także matura ustna. Nie będzie też obowiązku na maturze przystąpienia do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował z kolei, że na egzaminie ósmoklasisty zarówno na języku polskim, jak i matematyce, a także języku obcym będzie mniej zadań do rozwiązania przy tym samym czasie trwania egzaminu.

RadioZET.pl/PAP