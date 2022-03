Przemysław Czarnek poinformował w piątek, że 90 procent uczniów ukraińskich jest w klasach ogólnodostępnych, a celem jest przeniesienie ich do oddziałów przygotowawczych.

Tydzień wcześniej minister edukacji podpisał rozporządzenie wprowadzające dodatkowe miejsca w klasach 1-3 i w przedszkolach dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Te przepisy obowiązują do końca roku szkolnego 2021/2022, czyli do 31 sierpnia.

Minister edukacji podczas konferencji prasowej

Dane Ministerstwa Edukacji mówią, że do polskich szkół zapisano do tej pory 75 tysięcy uczniów z Ukrainy. Nadal jest to jednak niewielki procent z grupy 750 tysięcy uczniów, którzy uciekli przed wojną do Polski.

Szacujemy, że dzieci, którą mogą się zgłosić do szkół, jest około 750 tysięcy. Tylko ok. 10 proc. zapisało się już do systemu edukacji. Pójście do szkoły jest ostatnią decyzją. Oni przyjeżdżają, muszą odetchnąć, wypocząć, pozbyć się tej traumy i dopiero, kiedy są ustabilizowani, podejmują decyzję o edukacji Przemysław Czarnek, minister edukacji

Przemysław Czarnek zwrócił się podczas piątkowej konferencji do samorządowców z prośbą o korzystanie z zapisów specustawy i tworzenie oddziałów przygotowawczych. - W nich dzieci uczą się przede wszystkim języka polskiego przez minimum 6 godzin. Wszystko inne zależy od szkoły, dyrektora, rady pedagogicznej. To może być nawet 20 godzin języka polskiego – powiedział szef resortu.

Co stoi na przeszkodzie w tworzeniu oddziałów przygotowawczych? Polski system edukacji nie jest do tego przygotowany pod względem kadry dydaktycznej. Obecnie jedynie ok. 10 proc. ukraińskich dzieci zapisanych do polskich szkół uczy się w specjalnie przystosowanych dla ich potrzeb oddziałach.

Minister edukacji wskazał, że oddziały przygotowawcze mogą być tworzone w infrastrukturze, która znajduje się również poza siedzibą szkoły: „Chodzi o to, by nie zakłócać polskiego systemu edukacji, żeby dzieci polskie mogły w normalny sposób kontynuować swoją edukację, przygotowywać się do egzaminów ósmoklasisty i matury”.

Przemysław Czarnek zwrócił także uwagę w trakcie piątkowego wystąpienia na zdrowie psychiczne ukraińskich uczniów. - Dziecko po traumie wojennej nie potrzebuje dodatkowego stresu, na które jest narażone w ogólnych klasach, nie rozumiejąc polskiego. W przytłaczającej większości mniejszym stresem jest dla nich przebywanie w swoim środowisku ukraińskim – zakomunikował minister.

Co więc się zmieni? Szef resortu edukacji zapowiedział uelastycznienie warunków technicznych budynków, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne. Ma się to stać po zgłoszeniu sugestii przez samorządowców. Nowością będzie też zwiększenie liczebności grup przedszkolnych oraz klas 1-3. - Jesteśmy dumni z polskich dzieci i młodzieży, którzy przyjmują swoich rówieśników – podsumował Przemysław Czarnek.

RadioZET.pl