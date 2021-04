Konferencja ministra edukacji. Co z maturami i powrotem do szkół?

Konferencja prasowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odbędzie się w środę o godzinie 15:00. W konferencji prasowej wezmą też udział wiceszefowa resortu edukacji Marzena Machałek oraz dyrektor CKE Marcin Smolik. Konferencję prasową transmitujemy na żywo.

Konferencja ministra edukacji na żywo

Konferencja ministra edukacji 21 kwietnia ma dotyczyć m.in. matur i egzaminu ósmoklasisty w latach 2021, 2022 i 2023. Szef MEiN na początku kwietnia poinformował, że jeśli chodzi o przyszłoroczną maturę i egzamin ósmoklasisty "skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku". - Zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne ułatwienia są konieczne, bo całości nie da się po prostu nadrobić – powiedział Czarnek.

Decyzją ministra edukacji i nauki w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Powrót do szkół od 10 maja dla wszystkich?

- Otworzyliśmy przedszkola także dlatego, że to decyzja ważna dla gospodarki. Zamknięte przedszkola hamują ją, gdy rodzice muszą zostać z dziećmi w domu, a państwo wypłaca im zasiłki. Jeden ze scenariuszy konsultowanych z panem premierem i ministrem zdrowia jest taki, że jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, to kolejne grupy uczniów będą co tydzień wracać do szkoły. Za tydzień klasy I-III, za dwa tygodnie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, klasy IV-VII, a od 10 maja szkoły ponadpodstawowe. Jak będzie w rzeczywistości? To zależy od sytuacji epidemicznej – powiedział Czarnek w wywiadzie dla "Gazety Polskiej".

Odniósł się też do pytania, czy termin rozpoczęcia matur 4 maja jest sztywny i nie wchodzi w grę jego zmiana. - Tak, to akurat sztywny termin i na 4 maja maturzyści powinni się przygotowywać. Nie ma żadnych przesłanek, żeby ten termin zmieniać – wskazał.

