Konferencja ministra Przemysława Czarnka. Czy nauczyciele będą strajkować?

Czy nauczyciele będą strajkować? - to pytanie zadaje sobie teraz wielu uczniów i ich rodziców. Związkowcy we wtorek spotkają się z ministrem Przemysławem Czarnkiem, aby porozmawiać ws. wynagrodzeń nauczycieli. Brak nowych propozycji MEiN może oznaczać strajk. Konferencja ministra Czarnka i jego zastępców ma rozpocząć się po rozmowach we wtorek około godz. 16.