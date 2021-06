Szkoły od września hybrydowo czy stacjonarnie? Minister edukacji komentuje

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podsumował w środę dobiegający końca rok szkolny 2020/2021, podkreślając, jakim wyzwaniem był on dla uczniów i nauczycieli. - W podsumowaniu chcę podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom, ale też rodzicom, którzy bardzo mocno wspierali swoich uczniów w okresie nauki zdalnej. Podziękować wszystkim uczniom, którzy wykonali rzeczywiście bardzo dużo pracy i stanęli na wysokości zadania. Dali radę, krótko mówiąc, i przyswoili wiedzę, która była możliwa w takich, a nie innych warunkach – podkreślił.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 stacjonarnie czy hybrydowo?

Szef MEiN zaznaczał, że powróciliśmy już do normalności. Jego zdaniem nowy rok szkolny rozpocznie się też w ławach szkolnych. - Mamy nadzieję – i wszystko na to wskazuje – że 1 września będziemy rozpoczynali w warunkach absolutnie w pełni stacjonarnych, co pozwoli nam na kontynuację naszej edukacji – powiedział.

Minister wspomniał też o programach wsparcia uczniów po epidemii. - Cieszę się z coraz większego zainteresowania szkół w całej Polsce. To ponad 2 tys. szkół, które już się zgłosiły, a jeszcze jest kilkanaście dni na zgłoszenia – przypomniał. Zachęcił nauczycieli i dyrektorów do przystąpienia do nich.

RadioZET.pl/PAP