Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka. Powie o maturach

Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz dyrektora CKE Marcina Smolika odbędzie się w środę 3 marca o godzinie 13

Minister edukacji będzie mówił m.in. o tegorocznych egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym

Dziś rozpoczęły się pierwsze próbne matury 2021 - z języka polskiego na poziomie podstawowym, z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym

Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka i dyrektora CKE Marcina Smolika będzie poświęcona próbnym egzaminom maturalnym, które są organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Matura odbywa się stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym, a udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Czarnek zadecydował, że w związku z epidemią egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Zdawanie egzaminów zakończy się 16 marca.

Minister edukacji zaproponował, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę rano będzie próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

Dyrektor CKE Marcin Smolik podkreślił, że próbne matury powinny być przeprowadzane wyłącznie po to, by dać uczniom szansę pracy z arkuszem egzaminacyjnym i pomóc zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które opanowali oni w stopniu zadowalającym. "Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów" - podkreślił Smolik.

RadioZET.pl/PAP