Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka. Powie o nowym programie MEiN

Konferencja ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka odbędzie się 11 marca. Ma dotyczyć kolejnego programu MEiN dotyczącego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. Być może poznamy też plany rządu dotyczące powrotu dzieci do szkół. Konferencję ministra edukacji będziemy transmitować na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka odbędzie się w czwartek 11 marca o godzinie 12:30. Będziemy ją relacjonować na żywo na RadioZET.pl.

Konferencja ministra edukacji 11.03. Co z powrotem do szkół?

Program ministerstwa edukacji i nauki, o którym Przemysław Czarnek powie na konferencji, będzie dotyczył wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. Szef resortu może też rozwinąć kwestię, którą poruszał w porannej rozmowie w TVP Info, czyli powrotu uczniów do szkół. Czarnek stwierdził tam, że jeżeli uda się powstrzymać trzecią falę epidemii, realny jest scenariusz, że w kwietniu znów rozpocznie się nauka stacjonarna.

Dodał, że resort jest przygotowany na powrót uczniów - Mamy opracowane wszystkie wytyczne, zalecenia sanitarne wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. By umożliwić powrót dzieci do szkół, przeprowadzono szczepienia nauczycieli, z których skorzystało ok. 70 proc. nauczycieli.

RadioZET.pl/PAP