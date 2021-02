Rząd szykuje dzieci na powrót do szkół? Minister edukacji o "światełku w tunelu"

Szczepienia na COVID-19 nauczycieli i opiekunów żłobków rozpoczną się 12 lutego - poinformowali na wspólnej konferencji prasowej minister edukacji Przemysław Czarnek i szef KPRM Michał Dworczyk. - To szczepienie daje światełko w tunelu. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, również taki, że w miarę szybko uczniowie będą wracać do szkół - dodał Czarnek.

Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka i szefa KPRM Michała Dworczyka, która odbyła się w czwartek po południu, dotyczyła m.in. szczepień nauczycieli. Wśród pytań od dziennikarzy pojawiła się jednak również kwestia powrotu do szkół

Decyzja o tym, czy kolejne roczniki wrócą do szkół, zależy od wielu czynników - mówił minister edukacji, dodając, że szczepienia nauczycieli są światełkiem w tunelu, a rząd przygotowuje się również na wariant szybkiego powrotu dzieci do nauki stacjonarnej

Szczepienia nauczycieli mają się zacząć w piątek 12 lutego. - Mamy nadzieję, że do końca lutego uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c - mówił Dworczyk

Powrót do szkół w lutym wciąż nie jest przesądzony. - Decyzja o tym, czy kolejne roczniki wrócą do szkół, decyzja, która będzie podejmowana na najwyższym szczeblu przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, zależy od wielu czynników - mówił podczas konferencji prasowej w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wśród kluczowych czynników wymienił aktualną sytuację w szkołach, wyniki testów przesiewowych wśród nauczycieli, które będą przeprowadzane w drugim tygodniu lutego czy to, jak sytuacja epidemiczna wygląda w krajach sąsiadujących z Polską.

- To szczepienie, które zaczynamy, daje światełko w tunelu. My jesteśmy przygotowani na każdy wariant, również taki, że w miarę szybko uczniowie będą wracać do szkół. Wytyczne są już przygotowywane - dodał Czarnek. Podkreślił przy tym, że rząd czeka na opinię epidemiologów i wirusologów.

Szczepienia nauczycieli od 12 lutego

W poniedziałek rozpoczną się zapisy tych nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli zaszczepić się teraz przeciw COVID-19 - poinformował podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk. Jak dodał, nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły szczepień będą ustalane pomiędzy dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych. - Za tydzień w piątek (12 lutego - red.) odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów, wszystkich tych grup, które są w etapie 1c wymienione - powiedział Dworczyk.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany z kolei przez naszego reportera Jacka Czarneckiego o kwestię szczepień pozostałych pracowników szkół - woźnych, czy obsługi kuchni, odpowiedział, że w grupie pierwszej Narodowego Programu Szczepień zapisani są nauczyciele. - Koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności - poinformował.

RadioZET.pl/PAP