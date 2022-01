Minister edukacji Przemysław Czarnek na konferencji prasowej w Rzeszowie odniósł się do kwestii powrotu do szkół i nauki stacjonarnej w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej. Szef MEiN podkreślał, że sytuacja jest obserwowana każdego dnia, ale – jak zaznaczył – "to tak czy inaczej, na ten moment w żaden sposób nie przeszkadza powrotowi dzieci do nauki stacjonarnej 10 stycznia, czyli już za tydzień w poniedziałek".

- Dziś wszyscy wrócili do nauki zdalnej. Poniedziałek, wtorek, środa to będzie nauka zdalna. W piątek w wielu miejscach są dni dyrektorskie, tam, gdzie ich nie ma, będzie nauka zdalna. W poniedziałek będzie nauka stacjonarna – powiedział Czarnek. - Jeśli będzie konieczność podejmowania jakiś dalej idących decyzji w szkołach, to będziemy je podejmować w zależności od rozwoju tej fali związanej z Omikronem - dodał. - Różne warianty są na stole, ale dzieci wracają 10 stycznia – zapewnił.

Rozporządzenie ministra edukacji ws. nauki zdalnej

Zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone od 20 grudnia do niedzieli 9 stycznia 2022 r. W miejsce nauki stacjonarnej wprowadzono zdalną. Jednak zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli tylko do 22 grudnia włącznie, potem rozpoczęła się przerwa świąteczna w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa trwała do 31 grudnia, ale 1 stycznia był dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypadał w sobotę, a 2 stycznia przypadał w niedzielę.

Nauka zdalna w styczniu potrwa trzy lub cztery dni. W czwartek 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. W piątek 7 stycznia będzie zaś w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły. Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września. Nauka zdalna w pierwszych dniach stycznia nie dotyczy przedszkoli, te cały czas pracują stacjonarnie.

RadioZET.pl/PAP: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Alfred Kyc