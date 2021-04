Rozmawialiśmy na temat powrotu uczniów do szkół, programach wsparcia i o systemie wynagradzania nauczycieli – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czwartek po posiedzeniu zespołu ds. statutu zawodowego nauczycieli. Zwrócił się także do protestujących uczniów, którzy domagają się przedłużenia nauki zdalnej do końca roku szkolnego. "Take it easy" - powiedział minister.

Konferencja ministra edukacji 29.04 na żywo

Przemysław Czarnek zapowiedział, że następne spotkanie będzie poświęcone systemowemu podejściu do wynagradzania nauczycieli. Ma się ono odbyć 18 maja, a podstawą do rozmów będzie materiał przegotowany przez resort edukacji i nauki.

"Za nami dwie godziny bardzo dobrego, merytorycznego spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych, z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedstawicielami innych resortów w ramach zespołu do spraw statusu zarodowego pracowników oświaty. Dwie godziny merytorycznej rozmowy zarówno na temat tego, co przed nami, czyli powrót do nauki stacjonarnej klas I-III (szkół podstawowych – PAP), powrót do nauki hybrydowej klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych. I w końcu pełna nauka stacjonarna z końcem maja" – powiedział Czarnek na konferencji po spotkaniu.

Mówił, że członkowie zespołu rozmawiali na temat programów wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej: wsparcia merytorycznego, psychologicznego i dotyczącego kondycji fizycznej, a także zbliżających się matur i egzaminu ósmoklasisty.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od maja będzie następował stopniowy powrót uczniów do szkół. Uczniowie klas 1-3 już 4 maja wracają do nauki stacjonarnej. Później, 15 maja, rozpocznie się nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych, a także dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Rząd zakłada, że już 29 maja do szkół (stacjonarnie) wrócą już wszyscy uczniowie.

Powrót do szkół od września? Jest petycja do ministra edukacji

Sami uczniowie mają jednak mieszane uczucia. Młodzi ludzie zrzeszeni wokół inicjatywy Protest Uczniowski powrotu do szkół chcieliby dopiero od września. W czwartek przed południem apel do ministra edukacji w tej sprawie podpisało już ponad 400 tys. osób.

