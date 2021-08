Powrót do szkół w roku szkolnym 2021/22 w trybie stacjonarnym jest już pewny. Wracamy do szkół - podkreślił na konferencji prasowej na 5 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zdaniem szefa MEiN na razie zagrożenia nie ma, nie wyklucza jednak, że w razie wystąpienia ognisk zakażeń w szkołach, będzie możliwe przejście na naukę zdalną.

Powrót do szkół 1 września odbędzie się w pełni stacjonarnie. Wracamy do trybu sprzed pandemii - mówił na piątkowej konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN zapewnił, że resort jest przygotowany na rok szkolny 2021/22. - Mamy aktywny powrót do szkół, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, państwo wyłożyło na ten cel 1,5 miliarda złotych - podkreślał.

- W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego analizowaliśmy sytuację pandemiczną. Mówimy o perspektywie końca tego roku kalendarzowego. By zabezpieczyć uczniów i pracowników oświaty do szkół trafi 32 tys. urządzeń do dezynfekcji. Będą urządzenia do pomiaru temperatury, środki jednorazowe: maseczki (do używania w częściach wspólnych), rękawiczki - mówił. - Dodatkowym zabezpieczeniem są szczepienia - podkreślał, zachęcając przy tym rodziców do zaszczepienia swoich dzieci.

Powrót do szkół w roku szkolnym 2021/22 w cieniu czwartej fali

Podczas konferencji prasowej ze strony dziennikarzy padło pytanie, czy MEiN bierze pod uwagę przejście na tryb nauki zdalnej w przypadku wykrywania ognisk zakażeń koronawirusem w szkołach. Czarnek tego nie wykluczył. Podkreślił, że zasady tak naprawdę się tutaj nie zmienią. Konkretne szkoły będą mogły wstrzymać naukę stacjonarną - ale za zgodą organu prowadzącego oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Przypomnijmy tu, że ZNP już kilka miesięcy wcześniej apelował, by taką zgodę mógł wydawać sam dyrektor placówki.

Konferencja ministra edukacji ws. powrotu do szkół [27 sierpnia]

