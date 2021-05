Powrót do szkół to nie wszystko. Czarnek: przystępujemy do poważnej dyskusji

Wracamy do normalności, nie czekamy, oprócz powrotu do szkół na wszystkich poziomach i szczeblach, przystępujemy też do poważnej dyskusji dot. zawodu nauczyciela - mówił we wtorek na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak dodał, ma plan na podniesienie etosu pracy nauczyciela.