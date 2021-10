Czarnek o sytuacji epidemicznej w szkołach. "Sytuacja jest niezmienna"

Przemysław Czarnek uczestniczył we wtorek w konferencji prasowej, podczas której odniósł się m.in. do aktualnej sytuacji epidemicznej w przedszkolach i szkołach, związanej z pandemią COVID-19. Minister edukacji i nauki zapewnił, że jego resort monitoruje to, co dzieje się w placówkach oświatowych.

Konferencja ministra edukacji. Czarnek o sytuacji w szkołach

- Sytuacja jest w zasadzie niezmienna: ok. 99 proc. szkół podstawowych i ponadpodstawowych pracuje normalnie, w trybie stacjonarnym, tylko po kilka szkół podstawowych i ponadpodstawowych pracuje w nauce zdalnej, tzn. ogniska zakaźne spowodowały, że dzieci udały się na 10-dniową kwarantannę. W pozostałym zakresie mamy naukę hybrydową. Dotyczy to bardzo niewielkiej liczby przedszkoli i ok. jednego procenta szkół podstawowych i ponadpodstawowych – powiedział.

Wyjaśnił, że nauka hybrydowa polega na tym, że pojedyncze klasy - z uwagi na zakażenie ucznia lub nauczyciela - przechodzą na kwarantannę i nauczanie zdalne, a pozostałe klasy uczą się stacjonarnie.

- Zatem ten system [...] polega na przekazaniu kompetencji dyrektorowi szkoły i służbom sanitarnym, kompetencji odsyłania dzieci na kwarantannę 10-dniową. W związku z tym zarządzanie nauki zdalnej dla klasy bądź całej szkoły działa bardzo dobrze i przy nim pozostajemy. Nie mamy żadnych planów wprowadzania systemowego przechodzenia na naukę hybrydową bądź zdalną – poinformował Czarnek.

Ile szkół pracowało zdalnie? Nowe dane MEiN

W poniedziałek MEiN podało, że 99,8 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 98,7 proc. szkół podstawowych i 98,5 proc. ponadpodstawowych pracowało w trybie stacjonarnym. Stacjonarnie pracowało w poniedziałek 15 405 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne). Cztery przedszkola pracowały zdalnie, 26 pracowało w trybie mieszanym. Stacjonarnie pracowało też 14 198 szkół podstawowych i 7 698 ponadpodstawowych. Zdalnie pracowało pięć szkół podstawowych i trzy ponadpodstawowe. W trybie mieszanym pracowało 185 szkół podstawowych i 111 ponadpodstawowych.

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich, lub poszczególnych zajęć.

RadioZET.pl/PAP (D. Starzyńska-Rosiecka)