Powrót do szkół zgodnie z planem? Czarnek komentuje

Szykujmy się na stacjonarny powrót do szkół - mówił podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN zapewnił, że nowy rok szkolny rozpocznie się zgodnie z planem - 1 września.

Powrót do szkół odbędzie się stacjonarnie i zgodnie z harmonogramem, czyli 1 września - zapewnił po raz kolejny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej tego samego dnia MEiN opublikowało szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2021/22.

- Wszyscy mamy świadomość tego, że po miesiącach pracy zdalnej w klasach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych ten powrót do nauki stacjonarnej jest potrzebny. Nauka zdalna nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej - pdkreślał Czarnek.

Zaznaczył, że w roku szkolnym 2021/22 MEiN będzie kłaść szczególny nacisk na program wsparcia po COVID-19, szkolenia dla nauczycieli WF "po to, aby wpłynąć na kondycję dzieci młodzieży", czy też program wsparcia psychologicznego.

Powrót do szkół i na uczelnie

Czarnek nawiązał też do nowego roku akademickiego. Stwierdził, że wróciliśmy już do normalności, sytuacja epidemiczna jest stosunkowo dobra i dlatego zdecydował o zniesieniu rozporządzenia, które zakładało prowadzenie zdalnych zajęć na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. Studenci wracają więc na uczelnie.

RadioZET.pl