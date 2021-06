- Chcemy podziękować wszystkim, którzy kończą rok szkolny, nauczycielom, dyrektorom i uczniom - zaczął na piątkowej konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak podkreślał, potrzeba było mnóstwo wysiłku ze strony uczniów, nauczycieli, ale i rodziców, by podczas pandemii nauka mogła być kontynuowana. - Uczniowie otrzymali maksimum wiedzy, jaką można było w tych trudnych warunkach im przekazać. Oczekujemy na wyniki egzaminu ósmoklasisty i wyniki matur. Jestem przekonany, że te wyniki pokażą, że nie było gorzej niż w poprzednich latach - powiedział Czarnek.

Powrót do szkół 1 września z "niespodziankami"

Minister edukacji życzył uczniom i nauczycielom udanego wypoczynku, bo jak mówił, przyda im się przygotowanie do tego, co będzie się działo po wakacjach. - 1 września, jestem o tym przekonany, wszystko na to wskazuje, wracamy normalnie do pracy w szkołach, normalnie do nauki stacjonarnej - zapowiedział.

- Od 1 września ruszamy z programami, które będą służyły odbudowaniu wspólnoty, z programami, które będą finansowały wycieczki, wyjazdy do miejsc kultury, pamięci narodowej, muzeów. Będą również inne niespodzianki w przyszłym roku szkolnym - mówił szef MEiN. - Na pewno niezwykle wyczekiwane i unowocześniające polską naukę - dodał, zapowiadając, że szczegóły dot. tych "niespodzianek" przedstawi w lipcu wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Konferencja ministra edukacji 25 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

Z okazji zakończenia roku szkolnego minister edukacji już wcześniej skierował do uczniów, ich rodziców i nauczycieli specjalny list. "Za nami niezwykle trudne i pod wieloma względami nietypowe miesiące pracy. Wysokie statystyki zachorowań i niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa sprawiły, że przez większość roku szkolnego młodzi ludzie uczyli się w sposób zdalny. Byli pozbawieni bezpośredniego kontaktu ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz rówieśnikami" – napisał Czarnek, podsumowując zajęcia w szkole w roku 2020/2021.

"Wiemy, że ze skutkami zdalnej edukacji będziemy mierzyć się w kolejnych latach. Jesteśmy świadomi zarówno mniejszej efektywności procesu kształcenia na odległość, jak i również jego negatywnego wpływu na kondycję fizyczną i psychiczną dzieci i młodzieży. Dlatego też przygotowaliśmy kompleksowy program wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki finansowe" – dodał.

"Mamy nadzieję, że dzięki postępującej akcji szczepień uda nam się w przyszłości uniknąć ponownego zamknięcia szkół i placówek oraz przenoszenia edukacji na tryb zdalny. Okres kształcenia na odległość pokazał dobitnie, że bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem nie zastąpią nawet najnowocześniejsze technologie" – podkreślił szef resortu edukacji.

RadioZET.pl