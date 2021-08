Konferencja ministra edukacji. Czarnek zapowiada nowy program po powrocie do szkół

Rok szkolny 2021/22 Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza uatrakcyjnić pilotażowym programem "Poznaj Polskę". Jego założenia przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej sam szef MEiN Przemysław Czarnek, którego zdaniem taki projekt po powrocie do szkół po długich miesiącach nauki zdalnej jest potrzebny.

Konferencja ministra edukacji. Powrót do szkół z nowym programem

Jak tłumaczył Czarnek, "istotą projektu jest dofinansowanie wycieczek szkolnych (do 80 proc kosztów) do miejsc pamięci narodowej, miejsc związanych z kulturą i nauką". - Budżet pilotażu przedsięwzięcia to 15 mln zł. Będziemy dofinansowywać wycieczki jednodniowe do 5 tys. złotych, wycieczki 2-dniowe do 10 tys. zł, 3-dniowe do 15 tys. złotych - mówił. Program MEiN ma skupić się na czterech ścieżkach edukacyjnych:

śladami polskiego państwa podziemnego

śladami kard. Stefana Wyszyńskiego

kultura i dziedzictwo narodowe,

największe osiągnięcia polskiej nauki

- W tych 4 obszarach chcemy, aby dzieci i młodzież uczestniczyła w wycieczkach i korzystała z wielkiego potencjału muzeów. Będziemy to rozwijać również w przyszłym roku - zapowiedział na konferencji prasowej minister edukacji. Zdaniem Czarnka po powrocie do szkol program MEiN pomoże „odbudowywać wspólnotę” pomiędzy uczniami, a także pomiędzy uczniami i nauczycielami.

RadioZET.pl