Konferencja ministra edukacji. Kiedy powrót dzieci do szkół?

Konferencja ministra edukacji jest spodziewana jeszcze w tym tygodniu. Przemysław Czarnek powinien ogłosić decyzję, czy starsze dzieci od marca wracają do szkół. Może się też okazać, że w związku z uderzeniem trzeciej fali epidemii COVID-19 dzieci z klas I-III wrócą do nauki zdalnej. Konferencję ministra edukacji będziemy transmitować na żywo.

Konferencja ministra edukacji i nauki dot. ewentualnego powrotu do szkół powinna się odbyć jeszcze przed końcem lutego. Jak wynika z poniedziałkowych słów Przemysława Czarnka, decyzje o formie kształcenia od marca mają zostać podjęte „najpóźniej do połowy tygodnia”.

Kiedy powrót dzieci do szkół?

Zdaniem ministra edukacji o tym, czy starsze dzieci wrócą do nauki stacjonarnej lub czy młodsze – z klas I-III – przy niej pozostaną, zdecyduje obecny tydzień. Czarnek zapewnił na antenie radiowej Jedynki, że resort obserwuje wzrosty zakażeń koronawirusem i że "wszystko jest możliwe". – Jeśli ta fala będzie spłaszczona, to z pewnością dzieci z klas I-III będą dalej uczyły się w trybie stacjonarnym. Wszystko zależy głównie od liczby zakażeń - powiedział.

Powrót do szkół starszych roczników nie jest jednak rekomendowany przez lekarzy. Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski we wtorkowej rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził nawet, że powrót do nauki stacjonarnej pozostałych uczniów jest teraz wykluczony.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl