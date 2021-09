Na konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono powołanie nowego wiceministra m.in. ds. dialogu społecznego. Został nim Piotr Bromber. Szef MZ zaprosił przedstawicieli komitetu protestującego na spotkanie we wtorek o 13. - Mam nadzieję, że tym razem zaproszenie nie zostanie odrzucone - dodał. Transmisja i relacja na żywo na RadioZET.pl.

Na konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 13 września 2021 ogłoszono powołanie nowego wiceministra m.in. ds. dialogu społecznego. Został nim Piotr Bromber. - Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się sprawami, które teraz są z naszego punktu widzenia najbardziej palące. To m. in. prowadzenie dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale też z pacjentami - mówił Adam Niedzielski. - Jesteśmy otwarci na dialog z każdym z protestujących - zapowiedział Piotr Bromber.

Piotr Bromber stwierdził, że ochrona zdrowia to "obszar w którym, duże emocje były zawsze". - Niestety tym emocjom i oczekiwaniom często towarzyszył brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować. Jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę z każdym – powiedział nowy wiceminister.

Bromber zapewnił, że podejmowane będą dalsze działania w kierunku zwiększenia miejsc na kierunkach lekarskich. - Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji, by otworzyć się na propozycje ludzi młodych, na ich oczekiwania – zadeklarował.

Adam Niedzielski zaprasza medyków na kolejne spotkanie

Szef MZ zaprosił przedstawicieli komitetu protestującego na spotkanie we wtorek o 13. - Mam nadzieję, że tym razem zaproszenie nie zostanie odrzucone - dodał. Zaznaczył, że na spotkaniu nie będzie premiera. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia domaga się spotkania z szefem rządu.

- Premier Morawiecki nie weźmie udziału w spotkaniu z przedstawicielami komitetu strajkowego ani we wtorek, ani w czwartek - powiedział w Adam Niedzielski. To nie jest jeszcze moment, w którym powinien uczestniczyć premier Morawiecki - dodał.

- Konieczne jest spotkanie o charakterze bardziej roboczym, gdzie musimy m.in. porozmawiać o założeniach i przedstawić szczegóły obliczeń. Tego się nie robi metodą wymiany pism, tylko właśnie prowadząc merytoryczne rozmowy podczas spotkań - wyjaśnił Niedzielski.

Konferencja ministra zdrowia. Transmisja i relacja na żywo

W Polsce przyspiesza czwarta fala epidemii koronawirusa. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w poniedziałek 13 września mamy 269 nowych zakażeń koronawirusem. Nie odnotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19.

Nowe przypadki dotyczą osób z województw: lubelskiego (37), mazowieckiego (35), łódzkiego (21), małopolskiego (21), zachodniopomorskiego (21), kujawsko-pomorskiego (19), dolnośląskiego (18), podkarpackiego (18), śląskiego (17), wielkopolskiego (17), pomorskiego (15), podlaskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), opolskiego (6), lubuskiego (3) i świętokrzyskiego (2). Trzy zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że jeśli porównamy liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ten poniedziałek z poniedziałkiem w poprzednim tygodniu, okaże się, iż nastąpił wzrost o 47 proc.

- Ten trend wzrostowy w dalszym ciągu jest bardzo duży (...). Bardzo jest to niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty były na poziomie 17-19 procent, jeżeli patrzymy tydzień do tygodnia. W tej chwili to już jest praktycznie około 50 procent - ocenił.

Trwa protest medyków. Przed KPRM powstało "Białe Miasteczko 2.0"

"Białe Miasteczko 2.0", jak nazywają je organizatorzy, rozstawiono w warszawskich Alejach Ujazdowskich, w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Protest trwa już trzeci dzień. W sobotę po manifestacji pracowników ochrony zdrowia medycy rozbili naprzeciwko siedziby premiera kilkanaście namiotów. Trwająca dzień i noc akcja protestacyjna nawiązuje do "białego miasteczka" pielęgniarek z 2007 roku.

Poniedziałek protestujący medycy poświęcili na nagłośnienie dramatycznej - jak mówili - sytuacji w polskiej psychiatrii, a szczególnie psychiatrii dzieci i młodzieży. W ramach "białego miasteczka" od rana trwają panele i spotkania, których tematem przewodnim jest pytanie: "co robić, gdy słyszymy od dziecka, że nie chce żyć".

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/ PAP